Maïsdoolhof gaat weekje vroeger toe: “Maïs is rijp om geoogst te worden” Joeri Seymortier

22 september 2020

20u24 0 Sint-Laureins Het maïsdoolhof aan de Roste Muis in Waterland-Oudeman bij Sint-Laureins heeft de deuren gesloten, en dat is een week vroeger dan gepland.

In juli en augustus was het maïsdoolhof van Peter Haegeman en zijn team elke dag open. In september was het de bedoeling om enkel op zaterdag en zondag open te doen. Maar komend weekend kan je al niet meer verloren lopen in de maïs. “We hebben het maïsdoolhof zondag definitief gesloten”, klinkt het bij de initiatiefnemers. De maïs is nu rijp om geoogst te worden, dus we kunnen geen publiek meer binnen laten. Het was toch nog een mooie zomer.”