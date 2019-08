Kunstwerk ‘De Klaproos’ herdenkt oorlog nu in Sint-Laureins Joeri Seymortier

19 augustus 2019

10u43 0 Sint-Laureins Het reizende kunstwerk De Klaproos is momenteel in Sint-Laureins te zien, en heeft een tijdelijke stek gekregen aan cultuursite De Meet.

De Klaproos is een kunstwerk van Enca Caen om de Eerste Wereldoorlog te herdenken, en heeft vier jaar rondgetoerd. De klaproos werd ontboden: de roos werd geschonken aan gemeente Sint-Laureins, de treurende moeder aan een vriend en de foetussen werden getransporteerd naar Spanje. “Wij willen nu met de witte vredesroos de vredesgedachte verspreiden”, zegt schepen Carlos Bonamie (SamenAnders). “Het kunstwerk is nu te bewonderen aan de cultuursite De Meet. Ook de scholen in Sint-Laureins zullen gebruik maken van de roos wanneer zij binnenkort over het thema ‘vrede’ leren. Het kunstwerk is verplaatsbaar en kan bijvoorbeeld op de speelplaats geplaatst worden. De foetussen kunnen dan vervangen worden door werken van de kinderen.”