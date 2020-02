Kinderen leren bib kennen met interactief spel Joeri Seymortier

11 februari 2020

08u19 0 Sint-Laureins De leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar uit de scholen van groot Sint-Laureins leren de bibliotheek kennen op een interactieve manier, via Bibster.

Via een interactief spel gaan de kinderen in de bib op zoek naar codes en voeren ze bijhorende opdrachten uit. “Dit jaar is het thema van de jeugdboekenmaand ‘kunst’ en daarom is elke code gelinkt naar een vraag over kunst”, zegt schepen Carlos Bonamie (Samen Anders). “Bibster is een interactief introductiespel van Bibliotheek Vlaanderen waarbij kinderen via een tablet ontdekken wat de bib allemaal te bieden heeft. Bibster zorgt voor een unieke speelervaring. In groepjes van twee of drie personen gaan de leerlingen in de bib op zoek naar codes en voeren de bijhorende opdrachten uit.”