Kantine en kleedkamers The Camerados beter toegankelijk Joeri Seymortier

29 september 2020

10u41 1 Sint-Laureins De kantine en de kleedkamers van voetbalploeg The Camerados uit Sint-Margriete bij Sint-Laureins zijn toegankelijker gemaakt.

De medewerkers van de technische dienst van de gemeente Sint-Laureins hebben de klus geklaard. “Twee jaar geleden werd de infrastructuur van de voetbalclub vernieuwd met een nieuwe kantine en een volledig nieuwe sanitaire blok, met daarin de kleedkamers en een ruimte voor de scheidsrechter”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “De technische dienst van onze gemeente heeft de toegankelijkheid verbeterd door het plaatsen van extra betonelementen. Net voor de kantine en de kleedkamers lag er al één rij betonelementen, maar spelers en toeschouwers moesten nog een stukje via het gras om beide gebouwen te bereiken. Tijdens de winter of op regenachtige dagen maakte dit de gebouwen moeilijk toegankelijk. Dat is nu opgelost. Aan de ingang van de kantine werd ook een ramp geplaatst, zodat dat kantine toegankelijker is voor mindervaliden.”