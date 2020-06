Jubilarissen Sint-Laureins krijgen tijdens corona dubbel cadeau Joeri Seymortier

27 juni 2020

15u21 0 Sint-Laureins De jubilarissen van Sint-Laureins die tijdens de coronacrisis hun jubileum vieren, worden door de gemeente bedacht met dubbel zoveel cadeaubonnen.

Het gaat om de jubilarissen tussen april en augustus, die 50, 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn. “We kunnen die mensen jammer genoeg niet ontvangen op het gemeentehuis, en ook geen receptie aanbieden”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Daarom gaan we de Sentebonnen die we normaal cadeau geven, verdubbelen. Koppels die 50 en 60 jaar getrouwd zijn krijgen normaal 50 euro bonnen, en dat worden er nu 100 euro. Koppels die 65, 70 of 75 euro getrouwd zijn krijgen normaal 100 euro aan plaatselijke bonnen, en dat wordt nu 200 euro. Zo geven we onze jubilarissen toch nog een extraatje, en kunnen we ook de lokale handelaars extra steunen in deze moeilijke coronatijden. Alles samen gaat het om een investering van 3.700 euro Sentebonnen.”