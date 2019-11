Johan Francque voortaan onafhankelijk: N-VA verliest enige stem in gemeenteraad Sint-Laureins Joeri Seymortier

22 november 2019

15u50 0 Sint-Laureins Gemeenteraadslid Johan Francque zetelt voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad van Sint-Laureins. N-VA verliest daarmee haar enige stem.

N-VA zat van 2012 tot 2018 in het schepencollege van Sint-Laureins, en had met Johan Francque en Robert Soberon zelfs twee schepenen. Tijdens de verkiezingen van oktober vorig jaar haalde N-VA nog tien procent van de stemmen in Sint-Laureins, maar geraakte alleen Johan Francque verkozen met 214 voorkeurstemmen. Samen Anders had een absolute meerderheid, waardoor N-VA samen met CD&V in de oppositie terecht kwam.

De relatie tussen Francque en zijn partij verliep al een tijdje moeilijk. De breuk is nu definitief, en raadslid Johan Francque gaat nu als onafhankelijke zetelen. N-VA Sint-Laureins had maar één zetel in de gemeenteraad, en is die nu dus kwijt. “We betreuren de beslissing van Johan Francque, want de man heeft in het verleden waardevol werk verricht voor onze partij en afdeling”, zegt afdelingsvoorzitter Anita Bultynck. “Maar de verschillen in visie tussen hem en de rest van het afdelingsbestuur werden te groot, waardoor onze wegen nu scheiden. We wensen Johan alle succes en bouwen op een positieve manier verder aan het N-VA-project binnen Sint-Laureins. We werken achter de schermen zeker verder, en maken een doorstart naar 2024 toe”, klinkt het nog.