Jarig op 22 oktober in Sint-Laureins? Dan krijg je een speciaal feestje Joeri Seymortier

11 oktober 2019

10u32 2 Sint-Laureins Wie verjaart op 22 oktober en in het landelijke Sint-Laureins woont, mag zich dit jaar aan een bijzonder feestje verwachten.

In Sint-Laureins wonen ongeveer 6.000 mensen, waarvan er zowat dertig verjaren op 22 oktober. Steven De Schepper, oud-schepen Franky Cornelis en huidig schepen Claudine Bonamie zijn er drie van. Steven De Schepper kwam met het idee op de proppen om een feest te organiseren, speciaal voor de Sentenaren die op 22 oktober verjaren. “Waarom niet eens gewoon gek doen”, klinkt het bij de drie vrienden. “Iedereen die op 22 oktober verjaart heeft een brief geschreven, en voor is uitgenodigd op vrijdag 18 oktober om 20 uur voor een receptie in de loods op de Goochelare. Er zijn tot vandaag al veertig mensen ingeschreven, partners inbegrepen. Dat wordt een leuke start van onze gezamenlijke verjaardagsweek. Samen jarig, samen een jaartje ouder, en samen feest”, klinkt het nog.