Inwoners van Sint-Margriete geven mening over hun dorp Joeri Seymortier

22 juli 2020

11u53 0 Sint-Laureins Inwoners van Sint-Margriete bij Sint-Laureins kunnen nog tot 9 augustus hun ongezouten mening geven over hun dorp.

Het Plattelandscentrum Meetjesland pakt uit met het project ‘De Verbinders’ om inwoners van Sint-Margriete samen te brengen. Er werd een vragenlijst opgesteld die peilt naar de noden van de Sint-Margrietenaren. Via een dertigtal gerichte vragen wordt duidelijk waar de Sint-Margrietenaar op zoek naar is. De vragenlijst is terug te vinden op de website van het Plattelandscentrum via www.plattelandscentrum.be. Wie liever de vragenlijst op papier wenst, kan een seintje geven aan de projectverantwoordelijke Sven De Wever via sven.de.wever@plattelandscentrum.be.

Onder de respondenten wordt er een streekproductenpakket ter waarde van 25 euro verloot. Het invullen kan tot en met 9 augustus. De resultaten worden nadien gecommuniceerd.