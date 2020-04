Inwoners Kaprijke en Sint-Laureins mogen om beurten naar milieupark met groenafval Joeri Seymortier

14u36 7 Sint-Laureins Het milieupark in Sint-Jan-in-Eremo opent op dinsdag 7 april weer de deuren, maar inwoners van Sint-Laureins en Kaprijke mogen slechts beurtelings naar het park. Enkel met groenafval, maar wel tijdelijk gratis.

Kaprijke en Sint-Laureins delen een milieupark, dus daar komen volgende week strenge regels. “Het milieupark in Sint-Jan-in-Eremo opent terug vanaf 7 april maar wel onder voorwaarden”, zegt schepen Carlos Bonamie (Samen Anders) van Sint-Laureins. “De veiligheid van het personeel en bezoekers staat voorop. Om het niet te druk te maken, werd beslist om per dag inwoners van ofwel Sint-Laureins ofwel Kaprijke toe te laten.”

Op dinsdag 7 april zijn de inwoners van Sint-Laureins welkom van 13 tot 18 uur, op woensdag 8 april is Kaprijke welkom van 13 tot 18 uur. Op vrijdag 10 april is het van 13 tot 17 uur aan Sint-Laureins en op zaterdag 11 april van 9 tot 16 uur aan Kaprijke. Op dinsdag 14 april is het weer aan Kaprijke, woensdag 15 april aan Sint-Laureins, vrijdag 17 april aan Kaprijke en op zaterdag 18 april tenslotte weer aan Sint-Laureins.

“Er zal streng worden gecontroleerd op de woonplaats van de inwoners”, zegt schepen Frederik Versluys van Het Kartel in Kaprijke. “Iedereen moet zijn of haar identiteitskaart tonen. Wie op een verkeerde dag komt, zal teruggestuurd worden. Aan de inwoners wordt gevraagd om in de wagen te blijven zitten bij het aanrijden op de toegangsweg van het recyclagepark. In elk voertuig mag er slechts één persoon aanwezig zijn, tenzij het lossen van het groenafval omwille van de omvang of het gewicht twee personen vereist. Kinderen worden niet toegelaten. Er mogen maar een beperkt aantal voertuigen per keer in het park. Om een vlotte doorstroming te bewerkstelligen, moet het groenafval niet betaald worden aan de betaalzuil. Het gratis aanleveren van groen blijft beperkt in tijd, tot en met 18 april.”