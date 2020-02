Hoe moet ik bestelwagen of aanhangwagen goed laden? Sint-Laureins geeft dinsdag uitleg Joeri Seymortier

16 februari 2020

08u44 0 Sint-Laureins De Sentse Economische Raad en de Landbouwraad van Sint-Laureins geven op dinsdag 18 februari een infoavond over ladingcontrole.

Ondernemers krijgen te horen wat de juiste wetgeving is omtrent het laden van aanhangwagens en bestelwagens. Omdat Sint-Laureins een grensgemeente is, komt ook de reglementering bij onze noorderburen aan bod.

Iedereen is dinsdag welkom vanaf 19.30 uur in ’t Sentrum. Hoofdinspecteur Marc Boelens, diensthoofd verkeer bij de politie, geeft tekst en uitleg. Nadien is er kans tot vragen stellen, en volgt een netwerkmoment met receptie.

Senter biedt de infoavond gratis aan. Inschrijven is verplicht op severine.dewindt@sint-laureins.be.