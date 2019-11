Herdenking Wapenstilstand dit jaar in Sint-Margriete Joeri Seymortier

03 november 2019

10u58 0 Sint-Laureins Sint-Laureins wil de slachtoffers van de oorlogen herdenken, en doet dat dit jaar op maandag 11 november in het dorp Sint-Margriete.

Sint-Laureins kiest voor de herdenking elk jaar voor een ander dorp. “In Sint-Margriete gaan we met zoveel mogelijk mensen stil staan bij de soldaten die hun leven hebben gegeven tijdens de twee wereldoorlogen”, zegt schepen Carlos Bonamie (Samen Anders). “Er wordt om 10 uur verzameld aan de kerk van Sint-Margriete om dan in stoet naar het monument der gesneuvelden te gaan. Daar wordt een eerbetoon gegeven aan alle gesneuvelde soldaten van Sint-Laureins. Nadien is er een drankje in café ’t Oud Gemeentehuis.”

De vredesroos van Enca Caen wordt ter gelegenheid van de 11-novemberviering in Sint-Margriete geplaatst.