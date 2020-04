Handig: gietersboom op elk kerkhof in Sint-Laureins Joeri Seymortier

08u49 0 Sint-Laureins Op alle kerkhoven van Sint-Laureins werd een gietersboom geplaatst die het gemakkelijker moet maken om de graven van dierbaren te onderhouden.

“De mensen kunnen zo beter de bloemen en planten op het graf water geven en hoeven niet meer te zeulen met emmers, plastieken flessen of bidons”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Op ieder kerkhof staat een gietersboom. Deze ‘bomen’ omvatten een aantal gieters, vier of zes afhankelijk van de grootte van het kerkhof. De bezoekers kunnen die gieters ontlenen met 2, 1 of een halve euro zoals bij een winkelkarretje. Wanneer je de gieter terug vasthaakt, krijg je je muntstuk terug. De service is dus volledig gratis.”