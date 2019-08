Geschiedenis en kunstschatten kerk Watervliet in brochure Joeri Seymortier

15 augustus 2019

11u15 0 Sint-Laureins De provincie Oost-Vlaanderen heeft een brochure gemaakt rond de geschiedenis van de kerk van Watervliet.

In het kader van de Erfgoedsprokkels wordt de kerk van Watervliet in de kijker gezet, door iedereen de Kathedraal van het Noorden genoemd. De nieuwe Erfgoedsprokkel neemt je mee doorheen de geschiedenis van het kerkgebouw, en heel wat cultuurhistorische elementen in het interieur. Het Nood Gods-drieluik is een van de vele schilderijen in de statige Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Watervliet.

“We vinden het belangrijk dat een breed publiek kennismaakt met ons eigen patrimonium”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed. “In Oost-Vlaanderen is er beslist veel te zien, vandaar onze publicatiereeks Erfgoedsprokkels. Mensen die naar het Vlaams topstuk in Watervliet komen kijken, krijgen via deze brochure historisch correcte duiding over de context waarin het zich bevindt.”

De kerk van Watervliet is van 1 maart tot 1 december alle dagen open, van 8.30 tot 18 uur. De brochure is in de kerk te verkrijgen en te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.