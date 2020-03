Gemeentehuis Sint-Laureins helemaal leeg: letterlijk iedereen werkt van thuis Joeri Seymortier

08u24 0 Sint-Laureins Het gemeentehuis van Sint-Laureins staat helemaal leeg. De gemeente en het OCMW kiezen er voor om iedereen thuis te laten werken.

“De dienstverlenging van alle diensten blijft gegarandeerd”, zegt schepen Hugo Coene (Samen Anders). “Alle diensten blijven via mail bereikbaar. Telefonische oproepen worden rechtstreeks doorgeschakeld naar de juiste persoon, en er kan nog steeds op afspraak gewerkt worden. Iedereen van thuis laten werken, vraagt ook de nodige voorbereiding, afspraken en creativiteit. Zo kunnen overlegmomenten en teamvergaderingen nu niet meer fysiek plaatsvinden. Het is belangrijk dat de verschillende diensten in contact blijven staan met elkaar, zeker tijdens de coronacrisis waar er veel informatie moet verwerkt worden. Het personeel werkt daarom nu met de gratis online toepassing Rainbow. Via Rainbow kunnen de medewerkers makkelijk en snel met elkaar of in groep chatten, bellen of een videocall opstarten. Zo kunnen vergaderingen en overlegmoment plaatsvinden en via Rainbow kunnen alle diensten snel en makkelijk met elkaar communiceren en zo blijft de dienstverlening naar de burger ook gegarandeerd.”