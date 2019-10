Gemeentebestuur Sente huldigt trouwe personeelsleden Joeri Seymortier

18 oktober 2019

14u12 0 Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins heeft de trouwe werknemers gehuldigd, die een jubileum te vieren hadden.

De gemeente en het OCMW van Sint-Laureins kunnen rekenen op trouwe krachten, want vijf personeelsleden werden in de bloemetjes gezet omdat ze 25 of 35 jaar bij de gemeente aan de slag zijn.

Op de foto zie je op de bovenste rij van links naar rechts: schepen Hugo Coene, schepen Claudine Bonamie, Hilde Vandevoorde, Christa Van Deynse, Ann Van De Keere, Christine Bernaerdt, burgemeester Franki Van de Moere, en directeur basisschool De Regenboog Rudy Van Quekelberghe.

Op de onderste rij van links naar rechts: schepen Carlos Bonamie, schepen Tom Lacres, algemeen directeur Linda Turpyn, en directeur WZC Sint-Jozef Ilse Vyncke. Martine Veire staat niet op de foto.

