Geen winkels, maar dorpje Waterland-Oudeman heeft nu wel een snoep- en drankenautomaat Joeri Seymortier

30 maart 2020

09u56 0 Sint-Laureins Het dorpje Waterland-Oudeman bij Sint-Laureins heeft nu een dranken- en snoepautomaat waar je 24 uur per dag lekkers uit kan halen.

Het plaatsen van een automaat is normaal gezien geen wereldnieuws, behalve als dat gebeurt in een dorpje waar je geen winkels hebt. “Wij hebben hier in ons café Huyze Vacas in de Kerkstraat wel een hoekje met levenswaren, en zijn dus ook een soort buurtwinkel wanneer het café open is”, zegt uitbater Stefaan Van Canneyt. “Maar als het café niet open is, kan je hier in Waterland-Oudeman nergens terecht om iets te kopen. Ook fietsers kunnen dan geen verfrissing kopen. Ik heb nu een automaat geplaatst met gekoelde dranken en wat snoepgoed. Ik zorg voor een wisselend gamma van een veertigtal artikelen. De automaat staat aan mijn café, recht tegenover het kerkje van Waterland-Oudeman.”