Geen scholenveldloop door corona, wel scholenloopweek als alternatief Joeri Seymortier

21 september 2020

14u33 0 Sint-Laureins De traditionele scholenveldloop van Sint-Laureins wordt geschrapt door corona. In de plaats komt een scholenloopweek die coronaproof georganiseerd wordt.

Deze week trekken de schoolkinderen in Sint-Laureins hun sportschoenen aan. “Normaal gezien komen de leerlingen van het lager onderwijs van alle scholen in Sint-Laureins samen op de derde woensdag van september om de scholenveldloop te lopen op de terreinen van ’t Sentrum”, zegt schepen Carlos Bonamie (Samen Anders). “Door de huidige coronamaatregelen heeft de sportdienst de formule van de jaarlijkse scholenveldloop aangepast. De scholen komen dit jaar niet samen maar lopen in de scholenloop week elk hun eigen veldloop. De leerlingen nemen per graad deel aan de veldloop. Zo kan het jaarlijks loopfestijn toch plaatsvinden. Er worden dit jaar geen supporters toegelaten op de terreinen.”