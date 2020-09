Geen kermis in Sint-Laureins, maar nog één keer feest in pop-upbar Joeri Seymortier

25 september 2020

12u56 1 Sint-Laureins Sint-Laureins viert dit weekend geen kermis, maar Filip De Keyzer en zijn team zorgen wel voor een feestelijk slotweekend van de zomerpop-up.

De hele zomer bracht de pop-up The Twelfth Sky gezelligheid in het dorp van Sint-Laureins. “Voor het kermisweekend, dat nu geen kermisweekend is, doen we toch inspanningen”, zegt Filip De Keyzer. “We hebben van de gemeente toelating gekregen om voor ons laatste weekend een uitbreiding te doen tot tweehonderd stoelen. Vol is vol. Wanneer er geen stoelen meer zijn, mag je niet blijven rechtstaan. Het weer wordt wisselvallig, maar we maken het in het overdekte deel toch plezant.”

Vrijdag wordt om 19 uur gestart met een dj-set. Ook zaterdag van 17 tot 21.30 uur draait een dj plaatjes. Zondag is er sfeer vanaf 14 uur, om 18.30 uur een optreden van Louis met gitaar en om 20 uur een dj-set van dj Merlo uit Waarschoot. Maandag wordt nog een laatste keer gefeest en is er om 19 uur zelfs een optreden van een charmezanger. Om middernacht zit het er dan definitief op. “We hopen zo onze jeugd en de inwoners van Sint-Laureins toch een beetje een kermisgevoel te bezorgen. We vragen iedereen de maatregelen te respecteren. Wij zullen er als Keyzers-team alles aan doen om het feestweekend op een rustige en veilige manier te laten verlopen”, besluit De Keyzer.