Geen Boerekreek Triatlon op Pinksterzondag 31 mei Joeri Seymortier

15 april 2020

10u11 0 Sint-Laureins De organisatoren van de Boerekreek Triatlon in Sint-Laureins wachten de beslissing van de hogere overheid niet af, en schrappen het event van Pinksterzondag 31 mei.

31 mei 2020 moest een hoogdag worden voor de triatlonsport in het Meetjesland. Het SMO-SCOTT Triatlon Team zet samen met de sportraad Sint-Laureins en het gemeentebestuur Sint-Laureins zijn schouders onder de organisatie van de Boerekreek Triatlon. Door de coronacrisis zien de organisatoren geen andere optie dan de 34ste editie van de Boerekreek Triatlon te annuleren.

“De wedstrijd verplaatsen naar een latere datum was geen optie”, zegt Michael Dewilde. “De triatlonkalender is in Vlaanderen reeds rijkelijk gevuld. In concurrentie gaan met andere circuits of organisaties is geen haalbare kaart. Op vrijdagavond 21 augustus staat in Eeklo reeds een recreatieve zwemloop geprogrammeerd rond het sportpark. Op Pinksterzondag 23 mei 2021 hopen we er alvast terug een triatlonfestijn van te maken aan het provinciale domein in Sint-Laureins.”