Fluodag maakt Regenboogschool extra kleurrijk Anthony Statius

15 januari 2020

12u36 2 Sint-Laureins In de gemeentelijke Regenboogschool in Sint-Laureins kan het niet kleurrijk genoeg zijn. Om te leerlingen extra te motiveren veilig naar school te komen, mochten ze woensdag in fluokledij naar school komen.

De Regenboogschool in Sint-Laureins organiseert jaarlijks een fluodag tijdens de week van het verkeer. Woensdag kwamen alle kinderen in fluokledij naar school en de mooiste outfits verdienden een fluoprijs.

“Zichtbaarheid in het verkeer is enorm belangrijk, zeker in deze donkere periode van het jaar”, zegt schepen van Onderwijs Claudine Bonamie. “Hiernaast worden door de school nog heel wat acties ondernomen in het kader van de verkeersveiligheid. Er zijn verkeersjuffen, de leerlingen krijgen verkeers- en mobiliteitseducatie en er worden fluovestjes en fietshelmen aangeboden.”