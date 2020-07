Feestcomité Sint-Margriete organiseert Familiale Fietszoektocht Joeri Seymortier

17 juli 2020

10u51 0 Sint-Laureins Blijf je deze zomer in eigen land en wil je iets leuks doen? Het Feestcomité Sint-Margriete organiseert deze zomer haar Familiale Fietszoektocht.

De fietszoektocht is deze week gestart, en loopt nog tot 30 augustus. Volwassenen betalen 5 euro, en kinderen tot en met 12 jaar 2 euro. “Het wordt een fietstocht van een dertigtal kilometer, gevuld met zoekertjes, doordenkertjes en fotovragen”, zegt Stefaan Van Hee. “In de prijzenpot van 2.000 euro zitten onder andere drie fietsen, een ballonvlucht, heel wat waardebonnen van de horeca, en naturaprijzen.”

Deelnemingsformulieren te verkrijgen onder andere bij KBC Verzekeringen Sentassur, Dorpstraat 92 in Sint-Laureins, ’t Oud Gemeentehuis in Sint-Margriete, Fred’s Café in Sint-Margriete en Restaurant Polderzicht in Sint-Jan-In-Eremo.

Info op de Facebookpagina Feestcomité Sint-Margriete.