Extra parking aan ’t Sentrum Joeri Seymortier

04 februari 2020

08u30 0 Sint-Laureins De gemeente Sint-Laureins gaat de parking aan het nieuwe sport- en vrijetijdscomplex ’t Sentrum aan het Singelken uitbreiden.

Vandaag zijn er een tachtigtal parkeerplaatsen aan ’t Sentrum, maar dat blijkt te weinig. “Er is vaak veel bedrijvigheid op de terreinen van ’t Sentrum en de voetbalvelden die daar liggen”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Vandaag zijn er een tachtigtal parkeerplaatsen. Maar we zien dat bij grote evenementen nog veel te veel op straat en tussen de bedrijven geparkeerd wordt. Daarom gaan we dit najaar of in de loop van 2021 de parking aan ’t Singelken uitbreiden. We gaan de bestaande parking verlengen, op het stuk grond van Veneco dat er naast ligt. Het gaat om een kleine vijftig extra parkeerplaatsen.”