Dorpsstraat Sint-Laureins tijdelijk in het donker: oude verlichting weg en wachten op nieuwe Joeri Seymortier

03 juli 2019

10u48 0 Sint-Laureins De openbare verlichting wordt vernieuwd in de Dorpsstraat in Sint-Laureins. Daardoor kan het dorp tijdelijk in het donker komen te zitten.

Sint-Laureins wil alle openbare verlichting in de dorpskern omzetten naar led-verlichting. Het project loopt vanaf de Eerstestraat tot aan de Dorpsstraat, en in de Dorpsstraat vanaf de Moershoofdebrug tot aan het Nieuwbedelf. “Fluvius is gestart met het wegnemen van de verlichtingspalen in de Dorpstraat”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Aansluitend plaatsen ze ook de nieuwe led-verlichtingsarmaturen. Er wordt getracht alles klaar te hebben tegen het einde van het bouwverlof. Na het wegnemen van de oude palen bestaat de kans dat er tijdelijk geen openbare verlichting is in de Dorpsstraat. Je kan nu eenmaal geen palen wegnemen en herplaatsen op één dag”, zegt de schepen nog.