Dorpskernvernieuwing duurt nog tot september (en 16 miljoen euro andere investeringen) Sint-Laureins stelt plannen voor komende 5 jaar voor Joeri Seymortier

20 december 2019

16u51 2 Sint-Laureins De afwerking van de dorpskernvernieuwing wordt in Sint-Laureins het grootste dossier van deze legislatuur. Toch wordt er ook nadien nog stevig geïnvesteerd in het kleine polderdorp. Alles samen goed voor 16 miljoen euro nieuwigheden. Verkeersveiligheid staat centraal, en daarom komen er ook een pak nieuwe fietspaden.

Sint-Laureins gaat volgend jaar nog eens 2,3 miljoen euro pompen in de afwerking van de dorpskernvernieuwing. Meteen het grootste project uit het meerjarenplan voor de komende vijf jaar. “We zijn nu volop aan het werk op het plein aan het gemeentehuis en in de Dorpsstraat”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen). “Eind mei 2020 moeten de werken in ons centrum klaar zijn. Maar dan wordt er nog verder gewerkt. Op het kruispunt van de Eerstestraat en de Leemweg komt een rotonde, om het verkeer naar ons centrum beter te geleiden. Tegen september volgend jaar moet ook die klus klaar zijn, en dan is onze dorpskernvernieuwing achter de rug. We voorzien nog 2,3 miljoen euro, maar krijgen wel 930.000 euro subsidie. Na de dorpskernvernieuwing stoppen we natuurlijk niet met werken. Achter de schermen zijn we al volop bezig met de voorbereiding voor de grote rioleringswerken in de Eerstestraat. Dat is een straat van vier kilometer lang, dus dat wordt een hele klus. Die werken zullen wellicht in 2021 en 2022 gebeuren. We voorzien een miljoen euro, maar krijgen ook daar de helft terug via subsidies.”

Veilig fietsen

Om de verkeersveiligheid te verhogen, wordt de komende jaren ook zwaar ingezet op nieuwe fietspaden. “We gaan een fietspad aanleggen tussen ’t Sentrum en de Dorpsstraat”, zegt burgemeester Van de Moere. “Dat moet er tegen 2022 liggen en zal 270.000 euro kosten. Nu de voetbalterreinen daar liggen, gaan elke week heel wat kinderen en jongeren met de fiets naar de training. De fietsverbinding tussen ’t Sentrum en het dorp moet dus veiliger. We gaan in 2022 samen met Assenede ook werk maken van een fietspad langs het Leopoldkanaal. Dat zal lopen van aan Freds Café tot aan Boekhoute. En in 2023 gaan we dan werk maken van een veilig fietspad tussen de Boerekreek en Sint-Jan Boven.”

Verkeersremmers

Sint-Laureins gaat de komende vijf jaar ook elk jaar 20.000 euro investeren in maatregelen om het verkeer veiliger te maken. “Er wordt zowat overal te hard gereden, en chauffeurs blijken hardleers te zijn”, zegt de burgemeester. “We gaan in heel wat straten snelheidsremmende maatregelen nemen. Verkeersborden plaatsen of snelheidscontroles doen, blijkt vaak niet genoeg. We gaan op bepaalde plaatsen de weg zo inrichten, dat chauffeurs niet anders kunnen dan trager rijden. We gaan ook inzetten op fietsmarkeringen op de weg, zodat we ook hun plaats in het verkeer duidelijker kunnen maken”, klinkt het nog.