Dorp vrijdag in de ban van goede doel: Sentathon in Sint-Laureins Joeri Seymortier

18 december 2019

09u36 0 Sint-Laureins Sint-Laureins zet zich op vrijdag 20 december in voor het goede doel, met de derde editie van de Sentathon.

Vrijdagavond kan je sporten en fuiven voor het goede doel in en rond sportterrein ‘t Sentrum aan ‘t Singelken in Sint-Laureins. De vrijwilligers van FC Goalgetters Sint-Laureins slaan de handen in mekaar met dansschool Movimento. Van 17 tot 19 uur kan je een wandeling van vier of acht kilometer maken met tussenstop. De grote Sentathonrun vindt plaats tussen 18 en 21.30 uur waarbij iedereen op een afgesloten parcours zoveel rondjes kan lopen als hij wil. En er is ook Zumba. Instructor Steve De Bie uit Sint-Laureins geeft sessies van telkens een half uur, en dat van 18 tot 21.30 uur. Nadien kan je ook nog fuiven voor het goede doel, met muziek van Roulez Roulez, David Latour, Lereujs, DJ LEESA, Funkatek, Andy Live en DJ Semmer.

De opbrengst van de Sentathon gaat dit jaar naar Kleine Held, de Kruiskenshoeve en S.A.V.E. Kaarten voor de wandeling, run, Zumba en de afterparty kosten 5 euro voor kinderen tot en met 15 jaar en 10 euro voor volwassenen.