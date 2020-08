Donderdag wordt asfalt verwijderd in Dorpsstraat Joeri Seymortier

25 augustus 2020

14u20 0 Sint-Laureins De werken van de dorpskernvernieuwing van Sint-Laureins gaan op donderdag 27 augustus een nieuwe fase in.

Op donderdag 27 augustus wordt het asfalt verwijderd in de Dorpsstraat, vanaf kruispunt met Smissestraat tot en met Moershoofdeweg. Dat gebeurt ook op de fietssuggestiestrook in de Sint-Jansstraat en Bisdomstraat. Onder voorbehoud van het weer wordt op maandag 31 augustus op beide tracés het nieuwe asfalt gegoten.

De lokale omleiding voor de Sint-Jansstraat loopt via de Kerselaarstraat, Kerselarenhoek en Vogelvlucht. “Het recyclagepark is bereikbaar via de Sint-Jansstraat maar enkel komende van de Bentillestraat en de Moerstraat”, klinkt het nog.