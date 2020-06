Dinsdag 2 juni: aannemer start met aanleg rotonde Leemweg Joeri Seymortier

01 juni 2020

14u10 0 Sint-Laureins Op dinsdag 2 juni start de aannemer met de aanleg van de rotonde op het kruispunt van de Leemweg met de Eerstestraat en de Celiekerkweg.

Deze week start een nieuwe fase in de werken van de dorpskernvernieuwing van Sint-Laureins. Er komt een rotonde in de Leemweg, ter hoogte van het kruispunt met de Eerstestraat en de Celiekerkweg. Deze werken duren vermoedelijk tot aan het bouwverlof.

De Leemweg wordt door de werken afgesloten. Verkeer dat vanuit Balgerhoeke komt en naar het centrum van Sint-Laureins wil, wordt omgeleid via Moershoofdeweg, Eikendal, Celiekerkweg, Smissestraat, Rommelsweg en de Leemweg.

Wie vanuit Sint-Margriete komt, rijdt via de Vlamingstraat, Dorpsstraat, Leemweg, Rommelsweg, Moershoofdeweg, Celiekerkweg, Bredeweg, zo terug naar de Leemweg. De grote omleiding voor wie niet in Sint-Laureins moet zijn, loopt via de N9, Boelare en Peperstraat.

Info: www.sint-laureins.be.

