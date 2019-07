Dieven stelen 300 kilo aardappelen van veld: “We gaan extra patrouilleren, maar ‘moeskoppen’ staat niet in GAS-regelement” Jeroen Desmecht

31 juli 2019

15u27 2 Sint-Laureins Onbekenden hebben vorige week zo’n 300 kilogram aan aardappelen gestolen van een veld in Kaprijke. “De politie patrouilleert nu meer in de polders”, zegt hoofdinspecteur Marino Longeville.

Zware sancties riskeren de dieven alleszins niet. De wetgever haalde moeskoppen, het stelen van groenten, fruit, gewassen of oogst, in 2005 uit het strafwetboek. Heel wat gemeenten en steden vulden dat gat niet op in hun GAS-reglement. Hierdoor heerst er - voor kleinschalige overtredingen - een zekere straffeloosheid.

“Het is een zeldzaam fenomeen in onze streek”, verduidelijkt Longeville. “In West-Vlaanderen komt moeskopperij meer voor. We patrouilleren nu regelmatig in de polders, om zo potentiële daders af te schrikken.”

‘Moeskoppen’ vs ‘naharken ‘

Als moeskopperij toch een probleem wordt in de buurt, zal het GAS-reglement alsnog worden aangepast. “Maar voorlopig gaat het dus om een alleenstaand feit”, stipt Longeville aan.

Omstaanders die verdacht gedrag bespeuren, kunnen altijd bij de politiezone Meetjesland Centrum terecht. Let wel: naharken, de restjes na de oogst van het veld rapen, mag wel.