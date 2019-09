Diamanten geluk voor Antoine en Marie Joeri Seymortier

10 september 2019

18u26 0 Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins heeft Antoine Vanhaelemeersch en Marie Boon gehuldigd voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Antoine werd geboren in Sint-Margriete, en verhuisde later naar Watervliet. Marie was een meisje uit Assenede, maar verhuisde als kind ook naar Watervliet. Daar leerde het diamanten koppel elkaar kennen op een van de vele Vlaamse kermissen. In september 1959 traden Antoine en Marie in het huwelijksbootje. Uit dat huwelijksgeluk werd een koningswens geboren, een zoon en een dochter.