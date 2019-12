Derde Sentathon brengt 13.000 euro op voor drie goede doelen Joeri Seymortier

24 december 2019

09u09 0 Sint-Laureins De derde editie van de Sentathon in Sint-Laureins heeft maar liefst 13.000 euro opgebracht voor drie goede doelen.

Honderden mensen liepen rondjes rond de voetbalterreinen, namen deel aan een winterwandeling door Sint-Laureins, of dansten Zumba bij dansschool Movimento. Nakaarten en fuiven kon op de After Run Party. “Zo brachten alle mensen ruim 13.000 euro bij elkaar”, zegt Peter Verheecke in naam van FC Goalgetters en Dansschool Movimento. “De opbrengst wordt gelijk verdeeld onder drie goede doelen waar Sentenaars mee in de organisatie zitten: vzw Kleine Held dat onder andere kledij maakt voor premature kindjes, de vzw SAVE voor ouders van verkeersslachtoffers, en de Kruiskenshoeve, waar jongeren die tijdelijk geen opvang vinden, rust en een actieve bezigheid aangeboden krijgen.”