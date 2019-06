Dansschool Movimento mag naar WK Udo in Engeland, tussen wereldtop hiphop Joeri Seymortier

01 juni 2019

09u03 0 Sint-Laureins Dansschool Movimento, met zes locaties in het Meetjesland, is geselecteerd voor het WK Udo in Liverpool, waar hiphop centraal staat.

Dansschool Movimento startte negen jaar geleden in Sint-Laureins, onder leiding van Talitha De Decker. Ondertussen zijn er ook leslocaties elders in het Meetjesland, in Adegem, Maldegem, Aalter, Eeklo, en Zelzate.

De Meetjeslandse dansers van Movimento mogen deze zomer naar het WK Udo, omdat ze het Belgische kampioenschap gewonnen hebben. Udo staat voor United Dance Organisation.“Het BK Udo winnen was fijn, maar het zorgde meteen ook voor kopzorgen”, zegt Talitha De Decker. “Onze ‘compagnie urban’ bestaat vooral uit tieners, maar in het mini-team zitten dansers die amper zeven jaar oud zijn. Gelukkig kan ik rekenen op mijn vriend Benjamien die de reis naar het WK in Engeland organiseert, en op de geselecteerde leerlingen en hun ouders om geld in te zamelen. Ikzelf zal vooral waken over de kwaliteit van de choreografieën. Echt teamwork dus. We gaan echt heel hard genieten van elke wedstrijd en evenement dat we samen dansen. Ongeacht de uitslagen, hoop ik dat we nog lang samen kunnen genieten. Ik blijf het belangrijk vinden dat iedereen zich welkom voelt in de school, en iedereen even belangrijk is: of je nu wedstrijden danst of niet.”

De Belgisch kampioenen aan het werk zien, kan op de dansshow van Movimento op 8 en 9 juni in Den Hoogen Pad in Adegem. Voor tickets en info over de fundraising voor de WK-reis: www.dansschoolmovimento.be.