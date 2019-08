Dansschool Movimento haalt brons op WK Udo in Engeland Joeri Seymortier

26 augustus 2019

10u39 0 Sint-Laureins Het miniteam van Dansschool Movimento uit Sint-Laureins komt met een bronzen medaille naar huis, na het WK Udo in Blackpool, Engeland.

Dansschool Movimento heeft haar thuisbasis in Sint-Laureins, maar heeft zes locaties in het Meetjesland: Adegem, Maldegem, Aalter, Eeklo en Zelzate. De dansschool was geselecteerd voor het WK Udo in Liverpool, waar hiphop centraal staat. De Meetjeslandse dansers van Movimento mochten naar het WK Udo, omdat ze het Belgische kampioenschap gewonnen hebben. Udo staat voor United Dance Organisation. “We zijn heel erg trots op onze derde plaats op het WK”, zegt frontvrouw Talitha De Decker. “We doen nog geen twee jaar wedstrijden en wonnen dit jaar al onverwacht het BK. Afgelopen weekend werd het miniteam dan nog eens derde van de 19 gekwalificeerde teams op het WK. Woorden schieten tekort.”