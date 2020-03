Coronavirus: gemeentebesturen Meetjesland blijven (voorlopig) kalm Joeri Seymortier

02 maart 2020

14u28 2 Sint-Laureins De gemeentebesturen in het Meetjesland blijven voorlopig kalm in de strijd tegen het felbesproken coronavirus.

Een rondvraag leert dat er bij de openbare besturen in onze regio nog geen paniek is rond het coronavirus. Alle gemeenten hebben een schrijven ontvangen van de overheid. Maar veel meer dan affiches met preventietips ophangen, lijkt er voorlopig niet te gebeuren.

De gemeenten Aalter en Maldegem laten weten voorlopig geen maatregelen te nemen, maar alles wel goed op te volgen. In Lievegem werd het schrijven van de hogere overheid doorgestuurd naar alle diensten. In de gemeentehuizen en op openbare plaatsen hangen de affiches op, die mensen preventietips geven om het coronavirus tegen te gaan. Handen wassen en niezen in een papieren zakdoek staan voorop.

Ook Sint-Laureins neemt nog geen specifieke extra maatregelen rond het coronavirus. “Alle diensten zijn ingelicht en op de hoogte gebracht van de voorzorgsmaatregelen die we van de overheid ontvangen hebben”, klinkt het op het gemeentehuis. “De affiches zullen ook opgehangen worden in de openbare plaatsen. Het personeel van het woonzorgcentrum is ook op de hoogte gebracht van de voorzorgsmaatregelen, en daar hangen de affiches ook uit. De burgemeester komt één van de volgende dagen samen met het managementteam, om na te gaan of er eventuele extra maatregelen moeten genomen worden aan de loketten.”

