Corona.vlaanderen bundelt Vlaamse initiatieven: van kinderoppas tot afhaalrestaurant ‘Makerslab' uit Sint-Laureins ontwikkelt informatiekanaal in volle coronacrisis Anthony Statius

17 maart 2020

15u10 17 Sint-Laureins Op zoek naar vlees in Eeklo of nood aan een kinderoppas in Sleidinge? Veel kans dat je op de website In volle coronacrisis ontwikkelde Makerslab De Shack uit Sint-Laureins deze handige website voor alle initiatieven in heel Vlaanderen. “Geen platform voor platte commercie, maar wel voor mensen die het goed menen”, zegt medeoprichter Bram Andelhofs. Op zoek naar vlees in Eeklo of nood aan een kinderoppas in Sleidinge? Veel kans dat je op de website corona.vlaanderen vindt wat je zoekt.

De vzw Makerslab De Shack uit Sint-Laureins werd door Bram Andelhofs, zijn vrouw Daphne De Wispelaere en Tommy Degrande in het leven geroepen om mensen te helpen bij het maken van dingen. Dit gaat van kookcursussen voor kinderen tot het in elkaar steken van een airhockeytafel. In volle coronacrisis maakte de vzw de website corona.vlaanderen, een platform waarop iedereen zijn initiatieven of projecten kwijt kan.

Correct en betrouwbaar

“Vanuit de gemeente kwam de vraag om iets te ontwikkelen waarop correcte en betrouwbare informatie kan worden gedeeld ”, zegt Bram Andelhofs. “In Sint-Laureins bestond zo’n informatiekanaal nog niet en dus zijn wij snel aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een website. Er zijn wel veel initiatieven op sociale media, maar die hebben meestal maar een beperkt bereik. We hebben onmiddellijk beslist om onze website ook ter beschikking te stellen van initiatieven buiten de grenzen van Sint-Laureins. Zo is corona.vlaanderen ontstaan, de domeinnaam was bizar genoeg nog niet ingenomen.”

“Wat kan er allemaal op onze website gedeeld worden? Het aanbod is zeer ruim. Horecazaken kunnen er hun afhaalgerechten of hun thuisleveringsdiensten op kwijt, maar mensen kunnen er evengoed melden dat zij beschikbaar zijn als kinderoppas of als hulp bij het boodschappen doen. Een origineel voorbeeld is de vzw Ronin Managment uit Sint-Laureins, die gespecialiseerd is in het bijstaan van ondernemers in moeilijke tijden zoals deze. Via een zoekfunctie kan je gemakkelijk per stad of gemeente zoeken wat je nodig hebt. Vlees nodig in Eeklo? Dan krijg je een lijst van alle slagers, warenhuizen of andere winkels waar je vlees kan kopen. De zoektermen zijn zo open mogelijk. Kortom, wij bundelen zoveel mogelijk informatie en brengen zo mensen van over heel Vlaanderen samen.”

Geen reclame

“Om het beheersbaar te houden bepalen wij wel wat er wel of niet op komt”, vervolgt Bram. “Platte commerciële boodschappen worden geweigerd. De initiatieven moeten steeds uitgaan van de goedheid van de mens. Wij bieden een platform aan zij die hun medemens willen helpen in deze moeilijke tijden en die dit willen kenbaar maken. De website is nog maar een dag online en we krijgen al veel respons. Voorlopig is dit vooral uit Sint-Laureins, maar we beginnen ook de omliggende gemeenten te bereiken. Hopelijk verspreidt de website zich snel over gans Vlaanderen.”