Clara van het vroegere café ‘Het Beukenhof’ in Watervliet viert diamanten huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

16 september 2019

16u42 0 Sint-Laureins François Waegenaar en Clara Sinack zijn door het gemeentebestuur van Sint-Laureins in de bloemen gezet voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

François werd in Frankrijk geboren, maar verhuisde als kind naar Watervliet. Clara komt uit een groot gezin van net over de grens, van Ijzendijke. Het diamanten koppel leerde elkaar ook daar op een kermis kennen. François werkte vooral bij Sidmar in Zelzate, en Clara hield zich vooral bezig met de opvoeding van de zeven kinderen. Maar ze hield daarnaast ook café Het Beukenhof open in Watervliet. Ondertussen zijn er veertien kleinkinderen, zes achterkleinkinderen en binnenkort komen er ook nog twee achterkleinkinderen bij.