Briljanten feest: Robert en Anna 65 jaar getrouwd Joeri Seymortier

11 september 2019

14u04 0 Sint-Laureins Robert Goethals en Anna Landuyt zijn gevierd door het gemeentebestuur van Sint-Laureins, naar aanleiding van hun 65ste huwelijksverjaardag.

Robert is geboren in Watervliet en heeft na de oorlog nog geholpen met het heropbouwen van de platgebombardeerde ‘Kathedraal van het Noorden’ in het dorp. Het briljanten koppel heeft vier kinderen: twee keer een tweeling. Anna had dan ook de handen vol met het huishouden. Robert werd melkvoerder. Ondertussen is de familie uitgebreid, en dit met vijf kleinkinderen en ook al vier achterkleinkinderen.