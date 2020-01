Brandweer rukt uit voor schouwbrand in Molenstraat Cedric Matthys

11 januari 2020

18u00 0 Sint-Laureins In de Molenstraat in Watervliet is zaterdag rond 16.00 uur een schouwbrand uitgebroken.

De bewoners staken het houtvuur aan, waarna de kamer zich vulde met rook. “De brandweer was even in de weer omdat een deel van de schouw moest afgebroken worden”, laat de politiezone Meetjesland Centrum weten. “Er raakte niemand gewond.”