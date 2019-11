Brand in droogkast slaat over naar dak, huis onbewoonbaar Wouter Spillebeen

30 november 2019

14u41 0 Sint-Laureins In Beukenhof in Sint-Laureins, vlakbij de grens met Nederland, is deze middag een brand ontstaan in een woning. Het dak van de bungalow moest opengemaakt worden door de brandweer, waardoor het huis voorlopig onbewoonbaar is.

Het vuur ontstond in de droogkast die in de garage achteraan de woning stond. De vlammen sloegen over naar de isolatie in het dak van de bungalow. De rookmelders ging tijdig af, waardoor de brandweer snel ter plaatse werd geroepen en erger vermeden werd. De bewoners bleven ongedeerd en omdat het over een vrijstaande woning gaat, was er geen kans dat het vuur zou overslaan.

Om de brand in het isolatiemateriaal doeltreffend te lijf te gaan, moest de brandweer een stuk van het dak openen. In combinatie met rookschade zorgt dat ervoor dat de woning tijdelijk onbewoonbaar is. “Er wordt gezocht naar een oplossing voor de bewoners”, klinkt het bij de hulpdiensten.