Bouwwerken woonzorgcentrum zullen tegen voorjaar 2021 klaar zijn Joeri Seymortier

08 augustus 2020

11u09 0 Sint-Laureins De bouwwerken van de assistentiewoningen en dagopvang aan het woonzorgcentrum in Sint-Laureins zitten op schema. Tegen het voorjaar van volgend jaar moet alles klaar zijn.

Geïnteresseerden in het centrum voor dagopvang en de assistentiewoningen kunnen zich vanaf nu al melden. “Ondanks de huidige coronacrisis gaat de bouw op de site van woonzorgcentrum Sint-Jozef verder”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “De bouwwerken zitten op schema en de opening wordt voorzien in het voorjaar van 2021. Vanaf nu zijn geïnteresseerden dus welkom. De procedure voor de toewijzing van plaatsen voor zowel het centrum voor dagopvang als voor de assistentiewoningen, start in het najaar. Wie interesse heeft in het centrum voor dagopvang of in een van de assistentiewoningen, kan zich melden bij de seniorenconsulent. Alle geïnteresseerden worden in het najaar persoonlijk gecontacteerd en ontvangen dan meer informatie.”

Het centrum voor dagverzorging biedt plaats aan tien personen die thuis wonen, maar die overdag zorg en ondersteuning nodig hebben van een mantelzorger. Het nieuwbouwproject biedt verder ook plaats aan vijf eenpersoonsassistentiewoningen en twee assistentiewoningen voor koppels.

Info: seniorenconsulent@sint-laureins.be of 09/218.72.54.