Bouw assistentiewoningen en dagopvang OCMW Sint-Laureins start in september Joeri Seymortier

19 juli 2019

10u06 4 Sint-Laureins In Sint-Laureins wordt op 2 september gestart met de bouw van assistentiewoningen en dagopvang naast het OCMW-rusthuis.

Het OCMW krijgt alvast 380.000 euro subsidie. “Het OCMW Sint-Laureins start in september met de bouw van assistentiewoningen en dagopvang naast het woonzorgcentrum Sint-Jozef”, zegt schepen Tom Lacres. “Door de bouwwerken kan het zorgaanbod worden uitgebreid en wordt er meer ingespeeld op de huidige noden in de zorgsector. Het nieuwe dagverzorgingscentrum kan tien personen voorzien van zorg en ondersteuning. We bieden de gebruiker een zinvolle dagbesteding en meteen wordt ook de mantelzorger thuis wat ontlast.

Met de assistentiewoningen biedt het OCMW ouderen een nieuwe thuis in een aangepaste flat waar men zelfstandig kan wonen in een veilige omgeving. Alle nodige voorbereidingen om te kunnen starten met de werken zijn getroffen. Het was enkel nog wachten op de toekenning van de subsidiebelofte van de Vlaamse overheid voor de bouw van het dagverzorgingscentrum. Die subsidie werd nu definitief toegekend en we kunnen rekenen op een subsidie van 380.000 euro voor de bouw van een dagopvang. Zowel de werken voor het dagverzorgingscentrum als de werken voor de assistentiewoningen zullen op maandag 2 september van start gaan”, zegt Tom Lacres nog.