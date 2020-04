Bloemendief aan het werk op kerkhoven Sint-Laureins: “We denken aan camerabewaking” Joeri Seymortier

22 april 2020

11u43 0 Sint-Laureins De kerkhoven van Sint-Laureins en Waterland-Oudeman worden geteisterd door bloemendieven. De gemeente denkt aan camerabewaking.

In Sint-Laureins zijn al verschillende bloemstukken verdwenen van de graven. “Er zijn bloemstukjes verdwenen op de graven, en ook werkjes van kleinkinderen ter nagedachtenis van hun oma of opa”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Dit zowel op het kerkhof van Sint-Laureins als op het kerkhof in Waterland-Oudeman. We hebben aan de werkmannen van de technische dienst gevraagd om een extra oogje in het zeil te houden. Als het probleem blijft aanhouden, gaan we er als gemeente toch over nadenken om camerabewaking te voorzien. Maar laat ons vooral hopen dat deze laffe diefstallen nu gewoon stoppen”, zegt de schepen nog.