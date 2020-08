Bloedheet, maar verboden te zwemmen aan nieuwe steiger in Oostpolderkreek Joeri Seymortier

12 augustus 2020

13u36 0 Sint-Laureins Ook in deze superhittegolf is het in de Oostpolderkreek in Sint-Jan-in-Eremo bij Sint-Laureins verboden te zwemmen.

De Oostpolderkreek ter hoogte van de Sint-Jansstraat 126 in Sint-Jan-in-Eremo is een zalig natuurplekje. Je hebt er een palingkijkpunt en er ligt ook een nieuwe steiger in het water. Maar het is er wel verboden om in het water te springen en te zwemmen. Tijdens de voorbije hittedagen controleerde de politie van de zone Meetjesland Centrum regelmatig, en werden vermaningen uitgedeeld. Burgemeester Franki Van de Moere van Sint-Laureins bevestigt dat zwemmen in de Oostpolderkreek verboden is. “Het is hier een zalig plekje, en het water is aanlokkelijk. Maar zwemmen is hier verboden door de waterkwaliteit. Het plekje is hier ook zeer afgelegen. Daarom controleert de politie ook wel op het naleven van het samenscholingsverbod tijdens deze coronaperiode. Genieten, maar met verstand”, zegt de burgemeester.