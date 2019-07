Blauwalg in Boerekreek: verboden in het water te gaan Anthony Statius

18 juli 2019

12u28 0 Sint-Laureins Er drijft blauwalg in de Boerekreek in Sint-Laureins. Daarom heeft burgemeester Franki Van de Moere een algemeen waterverbod afgevaardigd.

Wegens de aanwezigheid van blauwalg geldt er een algemeen waterverbod aan de Boerekreek. De gemeente heeft de toegangen tot de kreek afgesloten met nadarhekken. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert in de zomer watersport- en paardrijkampen in de Boerekreek. Het watersportkamp van 22 tot en met 26 juli is afgelast. De deelnemers zijn op de hoogte gebracht en kunnen indien gewenst een alternatief programma volgen.