Bewoners rusthuis Sint-Laureins mogen vanaf nu meer bezoek ontvangen Joeri Seymortier

12 juni 2020

15u36 1 Sint-Laureins De bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins mogen vanaf nu wat meer bezoek ontvangen.

Sinds 19 mei mocht er een vaste bezoeker per bewoner langskomen, maar dat wordt nu uitgebreid. “De bubbel van bezoekers wordt per bewoner uitgebreid naar vier personen”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Per bezoekmoment worden twee bezoekers toegestaan. Bezoeken moeten op voorhand aangevraagd worden via een online link of via mail. Per week moet een nieuw aanvraagformulier ingevuld worden. Pas na het ontvangen van een bevestigingsmail met daarin de datum en het tijdstip van de afspraak, ligt het bezoek vast. De duurtijd van het bezoek is maximaal 25 minuten. Het bezoek vindt plaats in Café Sentral, of bij mooi weer in de binnentuin van het woonzorgcentrum. Bezoekers moeten een verklaring op eer ondertekenen waarin ze verklaren dat ze in de laatste 14 dagen voor het bezoekmoment niet ziek zijn geweest of symptomen van COVID-19 vertoonden.”

Het contact via het intercom-systeem in het deursas van het woonzorgcentrum blijft op afspraak verder bestaan. “Dat doen we omdat er bezoekers zijn die omwille van hun eigen veiligheid of die van de bewoner, ervoor kiezen om niet in het woonzorgcentrum op bezoek te komen”, klinkt het nog.