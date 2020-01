Assistentiewoningen naast Sint-Jozef begin 2021 klaar, maar tot 2025 werken in rusthuis zelf Joeri Seymortier

09 januari 2020

13u55 2 Sint-Laureins De bouw van de assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum naast het rusthuis van Sint-Laureins moet begin 2021 klaar zijn.

Sint-Laureins investeert fors in de site van Sint-Jozef. “We voorzien 2,1 miljoen euro voor de bouw van de assistentiewoningen en de dagopvang”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Gelukkig kunnen we rekenen op een subsidie van 375.000 euro. De werken moeten tegen het einde van het jaar klaar zijn, zodat de nieuwe accommodatie tegen begin 2021 in gebruik kan genomen worden.”

Kamers ruimer maken

In de periode van 2020 tot 2025 voorziet Sint-Laureins ook nog eens bijna 1,5 miljoen euro om het woonzorgcentrum zelf op te frissen. “We hebben in het rusthuis drie types kamers en we zullen werken uitvoeren in de kleinste kamers. Die zijn echt te klein geworden, dus gaan we daar een soort uitbouw voorzien om die kamers ruimer te maken”, zegt schepen Lacres.

In 2021 wordt ook nog eens 300.000 euro voorzien voor de tweede fase van de omgevingsaanleg van het woonzorgcentrum. De gemeente wil ook de site van het oud politiekantoor kopen, voor de senioren.