Actieplan voor veilige schoolbuurten in Sint-Laureins (en jij kan meedenken) Joeri Seymortier

18 november 2019

11u57 0 Sint-Laureins De gemeente Sint-Laureins wil een werkgroep oprichten om na te denken over meer verkeersveiligheid aan de schoolpoorten.

Sint-Laureins ondertekende samen met de politie, de scholen en de ouders van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen het zogenaamde Save-charter. Save staat in deze voor ‘Samen Actief voor Veilig Verkeer’. “Door dit charter te ondertekenen wil de gemeente een actieplan uitwerken voor een veiligere schoolomgeving en een betere bescherming voor onze schoolkinderen”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “We starten met het charter voor de deelgemeente Sint-Laureins. We wensen hiermee een oproep te doen naar geïnteresseerde personen zoals betrokken ouders, mensen uit verenigingen, Okra, oudercomités en jeugdverenigingen. We willen samen een actieplan opstellen en uitwerken.”

Wie interesse heeft laat dat voor eind november weten aan schepen van Onderwijs Claudine Bonamie op 0486/89.99.15. Begin januari 2020 start het project.