Aanrijding op kruispunt: 1 lichtgewonde Jeffrey Dujardin

14 augustus 2019

Op het kruispunt van de Smissestraat en de Rommelsweg in Sint-Laureins is woensdagnamiddag een ongeval gebeurd. Twee voertuigen kwamen daar in aanrijding met elkaar. Een vrouw uit Sint-Laureins raakte daarbij lichtgewond, zij werd overgebracht ter verzorging naar het AZ Alma in Eeklo. Een Zelzatenaar die in het andere voertuig zag, kwam er met de schrik er vanaf. Er was wel veel materiële schade, beide wagens zijn klaar voor de schroothoop.