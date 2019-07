65-jarigen Bentille vieren samen hun verjaardag Joeri Seymortier

16 juli 2019

10u08 0 Sint-Laureins De 65-jarigen van het dorpje Bentille hebben samen hun verjaardag gevierd, en werden ontvangen door het gemeentebestuur van Sint-Laureins.

Het was juffrouw Elza die meer dan zestig jaar geleden klaar stond aan de schoolpoort van Bentille, om de kindjes van de eerste kleuterklas te ontvangen. “Na het tweede kleuterklasje te hebben doorlopen bij zuster Victorine, werden de jongens en de meisjes in de derde kleuterklas gescheiden”, weet schepen Claudine Bonamie. “Zo moesten de meisjes nog een jaartje bij zuster Victorine blijven, terwijl de jongens les kregen van juffrouw Huguette. In Bentille was er een gemeentelijke jongensschool en een vrije lagere meisjesschool.”