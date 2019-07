33 graden, maar niemand mag Boerekreek op: “Die blauwalg heeft wel heel slechte timing” Zeilen, kajakken, zwemmen en vlotten bouwen verboden Joeri Seymortier

23 juli 2019

15u18 13 Sint-Laureins De vijver van het provinciaal centrum De Boerekreek in Sint-Laureins is bij een hittegolf de plek bij uitstek om in het Meetjesland te vertoeven op en rond het water. Maar door blauwalg moet alle contact met het water vermeden worden, en mag geen enkel bootje of surfplank op de Boerekreek. Zelfs de zonnekloppers geven door de extreme warmte forfait.

De Boerekreek is bij heet weer een verzamelpunt voor verliefde koppeltjes en vriendengroepen, maar dinsdagmiddag was het verdacht stil op en rond de grote waterplas. Er is blauwalg gevonden in het water, en daardoor moet alle contact met het water vermeden worden. Er stond deze week een zeilkamp gepland voor jongeren, maar die mogen dus het water niet op. Als alternatief trokken ze dinsdag naar zee. Ook rond het water was het bijzonder warm. Er is amper schaduw te vinden rond de Boerekreek, en dan is 33 graden ook rond het water veel te warm.

“Toch genieten wij hier graag”, zeggen Hannah en Jan uit Gent, die zowat de enigen waren die toch een plaatsje in de schaduw opzochten. “We hadden het hier ook wel veel drukker verwacht. Maar wellicht zorgt de blauwalg er voor dat veel mensen gewoon niet komen. Wij wonen in Gent, maar daar is amper een koel en rustig plaatsje te vinden. Aan de Blaarmeersen is het voor ons dan weer veel te druk. Geef ons maar de rust van de Boerekreek. Met genoeg water, een pot verse aardbeien en een goed boek, maken we er hier een gezellige namiddag van.”

Watercontrole

Er gebeurt altijd een tweewekelijkse controle van het water op de Boerekreek in Sint-Laureins. Vorige week werd een laagje op het water ontdekt, en werden extra controles uitgevoerd. Toen bleek er blauwalg in het water te zitten. Contact met blauwalg kan zorgen voor huidirritatie, maar ook voor hoofdpijn, buikpijn en darmklachten. Ook dieren mogen niet van het water drinken. Alle contact met het water wordt dan ook verboden.

Zeilkamp

“Het is hier inderdaad veel rustiger dan anders in de zomer”, zegt een medewerker op het terrein van de Boerekreek. “Die blauwalg heeft wel een slechte timing. We hebben deze week een zeilkamp en een paardenkamp. De jongeren van het zeilkamp hebben we nu naar zee gestuurd voor een dagje. Ook overdag is het vrij rustig rond het water. Maar in de late namiddag en de vooravond wordt het wel wat drukker. Dan zijn de temperaturen iets dragelijker en zakken de mensen af om rond het water toch nog wat verkoeling te zoeken.”

Hoe lang het water afgesloten blijft door de blauwalg, is onduidelijk. Vorig jaar waren er in augustus ook al problemen met de blauwalg in de Boerekreek. Net daarom werden de meeste watersportkampen dit jaar naar juli verhuisd. Maar de blauwalg is er nu veel vroeger, en dat zorgt opnieuw voor problemen. “Volgens deskundigen zou het deze winter eens echt hard moeten vriezen, om hier definitief van de blauwalg verlost te zijn”, klinkt het nog.

