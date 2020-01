3 jaar cel voor beroepscrimineel die onder meer schilderijen uit kerken stal Bart Boterman

12u49 0 Sint-Laureins Een beroepscrimineel (26) uit Antwerpen is veroordeeld tot 3 jaar effectieve celstraf voor 31 inbraken, 10 gewone diefstallen en een handvol pogingen. Henricus H. stal onder meer schilderijen in kerken in Sint-Laureins en Temse en brak de offerblokken open. Hij ging aan haal met de wijncollectie van ondernemer Joris Ide in Knokke en plunderde handelszaken en ondergrondse garages langs de volledige kustlijn. De politie kwam dat alles de weten toen de man zijn mond voorbijpraatte tegen de mensen van het gevangenentransport.

Henricus H. werd eind juli 2018 op heterdaad betrapt en opgepakt samen met een kompaan (56) bij een inbraak in een optiekzaak in Rumbeke. Enkele dagen eerder had Henricus H. de sleutels van de zaak buitgemaakt bij een auto-inbraak in De Panne. “De man beriep zich initieel op zijn zwijgrecht maar praatte zijn mond voorbij tegen de mensen van het gevangenistransport. Hij pochte over hoe hij een fortuin had verzameld bij meer dan honderd inbraken in garages, kerken en handelszaken. Die opbrengst had hij naar eigen zeggen in een potje gestopt, genoeg om in zijn levensonderhoud te voorzien eens hij vrij zou komen uit de gevangenis”, sprak de procureur op het proces voor de rechtbank van Veurne.

Dure wijnflessen van Joris Ide

De politie kon 43 feiten aan hem linken, onder meer op basis van DNA-onderzoek en camerabeelden. Daarop is de man tot bekentenissen overgegaan. Zo stal hij in juli 2018 vijf schilderijen van de kruisweg van Jezus in de Sint-Jan-de-Doper-kerk in Sint-Laureins. Er werd veel schade aangericht en de offerblokken werden opengebroken. In De Heilig Hartkerk in Temse nagenoeg hetzelfde verhaal. Een schilderij van Tony Van Os en enkele relikwieën bleken ontvreemd. Alles was bedoeld om door te verkopen. In die periode ging Henricus H. ook langs in de ondergrondse garages van een gebouw met luxe-appartementen in Knokke. Daar werd een dure wijncollectie van ondernemer Joris Ide, van het gelijknamige staalbedrijf, gestolen. Die flessen, sommigen duizenden euro’s waard, verkocht hij via het internet. En zo waren er nog tientallen feiten in De Haan, Oostende, Nieuwpoort en Koksijde.

Vast tot 2027

Henricus H. liep eerder al jarenlange celstraffen op voor diefstallen, inbraken, fraude met bankkaarten en gerelateerde misdrijven. Een vervroegde vrijlating, waardoor hij de nieuwe reeks feiten kon plegen, werd intussen ongedaan gemaakt. Door het recente vonnis van drie jaar cel, moet de man minstens tot 2027 de gevangenis in. Hij moet in totaal ook een slordige 15.000 euro schadevergoedingen en rechtsplegingsvergoedingen betalen aan de slachtoffers. De kompaan uit Oostende waarmee hij op heterdaad werd betrapt in Rumbeke, werd veroordeeld tot 9 maanden cel met uitstel en was bij twee feiten betrokken.